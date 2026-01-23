Минпросвещения сократит изучение иностранных языков в школах

Количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 5-7 классах, планируют сократить с 1 сентября. Об этом РИА «Новости» заявил ректор МПГУ Алексей Лубков.

По его словам, Минпросвещения уменьшит количество уроков с трех в неделю до двух.

«Общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — отметил Лубков.

На такую меру в ведомстве решили пойти для оптимизации учебной нагрузки и рационального перераспределения времени. Ректор МПГУ подчеркнул, что в 8-9 классах иностранные языки продолжат изучать в прежнем объеме — по три часа в неделю.

Ранее Минпросвещения приняло поэтапный регламент для руководителей учебных заведений в случае конфликтов. Согласно нему, сначала устанавливаются обстоятельства и назначаются ответственные лица. После этого опрашиваются участники конфликта и определяются виновные.

Если ситуация не разрешается, администрации школы следует обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров.