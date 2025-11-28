В России введут запрет на фильмы, дискредитирующие традиционные ценности страны

В России с 2026 года запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Новый закон запретит в России фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, с 1 марта 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Закон возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение подобной продукции. Наличие таких нарушений станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны не допускать распространение аудиовизуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. При выявлении нарушений Роскомнадзор направит требование о прекращении распространения.

Владелец площадки должен выполнить это требование в течение одних суток. Такие же правила коснутся владельцев сайтов и страниц в соцсетях с аудиторией более 500 тысяч пользователей.

Она подчеркнула, что традиционные ценности обозначены в указе президента России № 809.

«Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать», — заявила парламентарий.

Ранее замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин заявил, что после начала спецоперации в Россию все чаще переезжают целые семьи из США и европейских стран — из-за желания сохранить традиционные ценности.