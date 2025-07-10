В России запретили сайты по продаже ответов на ОГЭ и ЕГЭ

Суд удовлетворил иск Люблинского межрайонного прокурора Москвы и запретил работу сайтов, на которых предлагалось купить ответы на задания ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

В начале июня Рособрнадзор предупредил выпускников, что за публикацию в интернете заданий ЕГЭ результаты у тех, кто это сделал, будут аннулироваться, а пересдать экзамен разрешат не раньше чем через год.

Глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что за основной период экзамена в этом году удалили 608 нарушителей, из них 189 — за мобильные телефоны. Им разрешат пересдать только русский язык и базовую математику — уже в сентябре.