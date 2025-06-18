В период ЕГЭ-2025 удалили 608 человек

Музаев: в период ЕГЭ в этом году с экзамена удалили 608 человек

За основной период Единого государственного экзамена в 2025 году удалили 608 человек. Об этом заявил РИА «Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ.

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения», — сказал он.

Под иными нарушениями Музаев подразумевал попытки пронести контрольно-измерительные материалы, использование шпаргалок и другие.

Этим выпускникам разрешат пересдать только обязательные предметы — русский язык и базовую математику. Возможность для пересдачи предоставят с 4 по 23 сентября.

Ранее педагог Виктория Подсухина посоветовала провалившим ЕГЭ не отчаиваться. Она напомнила, что результаты экзамена не приговор. Чтобы выйти из эмоционального кризиса после неудачи — нужно признать негативные чувства и дать себе право на них. Также поможет разговор с психологом и близкими.