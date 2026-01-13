В России стартовал отборочный этап чемпионатного движения «Профессионалы»

Стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» при поддержке Минпросвещения России. Школьники и студенты колледжей поборются за право представить свои регионы на федеральном уровне.

Движение «Профессионалы» включило сразу два чемпионата — классический по массовым компетенциям и Чемпионат высоких технологий. Отборочный этап во всех регионах страны продлится до 28 февраля. В основной категории примут участие студенты колледжей и техникумов, среди «юниоров» — школьники от 14 лет.

Они покажут навыки и компетенции, критически важные для экономики своих регионов, чтобы побороться за право пройти на итоговый межрегиональный этап, а затем в финал. Для участников это прямая дорога к востребованной профессии.

«Чемпионаты помогают синхронизировать подготовку студентов колледжей и техникумов с запросами предприятий: ребята осваивают именно те навыки, которые нужны бизнесу прямо сейчас, а работодатели получают готовых специалистов» — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году к мероприятиям движения присоединились свыше миллиона 130 тысяч участников в 296 компетенциях и более 7,5 тысячи работодателей. Финал чемпионата «Профессионалы» прошел в трех городах. Более 28 тысяч победителей и призеров получили предложения о работе и стажировке на ведущих предприятиях.