Студент из Серпухова выиграл чемпионат «Профессионалы»

Василий Мишин, студент Серпуховского колледжа, одержал победу на Всероссийском финале чемпионата «Профессионалы», который проходил в Санкт-Петербурге. Он завоевал золотую медаль в командном зачете по компетенции «Гостеприимство будущего: технологии и сервис».

Мастерство Василия и его команды было продемонстрировано в ходе четырехчасового испытания. Перед участниками стояла задача разработать и реализовать прототип современной системы мгновенного опроса для гостей отеля.

«Решением, продемонстрировавшим глубокое понимание технологий и инновационный подход, стала система, созданная на базе платформы 1С. Это продемонстрировало не только техническую подкованность, но и способность применять полученные знания для решения практических задач гостиничного бизнеса. За этим впечатляющим успехом стоит кропотливая командная работа и поддержка наставников», — сообщили организаторы.

Нынешний чемпионат «Профессионалы» прошел под знаком расширения границ: при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства просвещения РФ, мероприятие приобрело международный статус. В этом году свои силы пробовали не только студенты из регионов России, но и представители Абхазии, Камеруна и Мексики. В деловой программе чемпионата приняли участие ведущие эксперты из Монголии, расширив географию профессионального диалога.