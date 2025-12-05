В Петербурге наградили победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы»

В Санкт-Петербурге 4 декабря завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 27 компетенциям блока «Инженерные технологии», «Производство», «Сервис» и «Образование». Организатором выступило Минпросвещения России.

В финале соревновались 287 прошедших отборочные испытания конкурсантов. Победителями в юниорском и основном зачетах стали 30 финалистов, а призерами — 60.

Награды получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в командном, индустриальном и международных зачетах.

Впервые в финале чемпионата «Профессионалы» представлены компетенции «Эстетическая косметология», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Парикмахерское искусство» и «Кондитерское дело».

К дискуссиям в деловой части чемпионата впервые присоединились представители Монголии. В соревновательной программе впервые принимали участие представители Мексики, Камеруна и Абхазии.