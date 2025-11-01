ГОСТ по школьным стульям начал действовать в России с 1 ноября

Конструкцию школьных стульев с 1 ноября будет регламентировать ГОСТ. Об этом рассказало РИА «Новости» .

ГОСТ описывает качества школьных стульев, чтобы обеспечить комфортное пребывание учеников в школе. В документе указано, какой должна быть поверхность сиденья, углы сиденья и спинки, а также подставка для ног.

«Поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние две трети эффективной глубины. <...> Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног — ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров», — говорится в документе.

Документ вступил в силу 1 ноября 2025 года. ГОСТы носят рекомендательный характер, но они становятся обязательными, если на них есть ссылка в законе.

Ранее в Госдуме выразили сомнение в возможности перехода на 12-летнее школьное обучение в федеральном масштабе.