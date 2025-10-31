Депутат Толмачев не оценил идею перехода на 12-летнее школьное обучение

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с RT выразил сомнения в возможности перехода на 12-летнее школьное обучение в федеральном масштабе.

Парламентарий отметил, что идея удлинить школьную программу не нова и уже предпринимались попытки ее реализации, но они не были особо успешными.

«Это огромные денежные затраты… Нашу систему образования много раз пытались „перестроить“, а в итоге часто получалось, что „ломать — не строить“», — подчеркнул он.

Толмачев считает, что кардинально менять систему образования — все равно что «менять фундамент у надежно стоящего здания». Вместо этого он предложил сосредоточиться на решении существующих проблем. В качестве примера он привел вопрос о переходе на пятидневную учебную неделю, который может быть полезен для большинства школ.