Минпросвещения установило сроки получения начального образования в школах

Министерство просвещения России установило продолжительность обучения по программе начального общего образования в школах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ ведомства.

В документе сказано, что освоение начального общего образования не может длиться более четырех лет. Совокупный объем учебной нагрузки за четыре года должен составлять от 2 966 до 3 305 академических часов при пяти- или шестидневной учебной неделе.

Для учащихся, осваивающих программу по индивидуальным учебным планам, срок обучения могут сократить. При трехгодичном варианте необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку в соответствии с требованиями СанПиН.

