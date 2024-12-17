В России анонсировали переход на новую модель высшего образования

Фальков: 2025 год посвящен переходу на новую модель высшего образования

Высшее образование в России станет более практикоориентированным. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил на совещании с ректорами университетов, что переход на новую модель произойдет в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Он заявил, что будущий год в России посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Фальков заявил, что качественные изменения уже начались.

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, — усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность», — сказал министр.

Сохранятся системные меры поддержки вузов, модернизируются программы Минобрнауки под задачи технологического лидерства. Фальков сообщил, что финансирование одной только госпрограммы «Научно-технологическое развитие России» увеличится на 7%.

Обсуждая совершенствование системы образования, депутаты Госдумы предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Однако некоторые учителя выступили против, потому что такой способ аттестации решал сразу несколько задач.