В Рособрнадзоре предложили способ обойти списывание у ИИ домашних заданий

Развитие технологий стало вызовом для системы образования. Учителям нужно пересмотреть домашние задания так, чтобы ученик не мог выполнить их при помощи искусственного интеллекта. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2026.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал он.

Музаев предложил изменить подход. По его мнению, домашние задания должны подталкивать школьника к действию. Для этого нужна практическая часть, проект или указание что-то выучить.

Ранее опрос «Лаборатории Касперского» показал, что каждый второй школьник полностью делегирует домашние задания ИИ. Примерно две трети используют технологии частично.