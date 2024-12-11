В Москве представили фильм о востребованности рабочих специальностей

Премьера документального фильма «Рабочий класс» состоялась в Москве. В основу легла реальная история студента факультета химических технологий одного из столичных колледжей, попавшего на производственную практику Московского НПЗ.

Она подчеркнула, что для их трудоустройства созданы все условия.

«В фильме с точностью передана атмосфера Московского НПЗ, где заинтересованы в специалистах с профильным образованием», — отметила замгендиректора предприятия по персоналу Екатерина Косогорова.

«Компании в секторе производства охотно нанимают студентов и выпускников колледжей. В целом в московской промышленности сегодня работают более 750 тысяч человек, то есть каждый 9-й житель столицы», — заявила советник министра Правительства Москвы, руководитель пресс-службы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова.

МНПЗ активно сотрудничает с учебными заведениями всех уровней. Для практикантов существует современный учебный центр с пятью тренировочными комплексами и 3D-моделями технологических установок. Для студентов проводят соревнования по решению кейсов и научно-технические конференции, позволяющие выявлять потенциал работников. Ежегодно практику на заводе проходят более 100 студентов различных вузов.

Документальный фильм «Рабочий класс» доступен по ссылке.