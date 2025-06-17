В МФТИ стартовала первая смена летнего сезона Олимпиадных школ

Более 250 школьников из России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана съехались в Московский физико-технический институт на первую образовательную смену летнего сезона Олимпиадных школ. Она завершится 29 июня, сообщили организаторы.

Первый в России университетский лагерь МФТИ для школьников 7-10 классов, увлеченных изучением точных и естественных наук, организуется в 13-й раз.

В 2025 году пройдут семь смен, каждая посвящена определенному блоку тем школьной программы. Из них четыре очные в кампусе Физтеха, две в формате онлайн и одна дневная совместно с компанией 1C. Ребята побывают на лекциях и экскурсиях. Направлять их вызвались преподаватели и ученые из МФТИ, ВШЭ, МГУ и других университетов, а также наставники победителей национальных олимпиад.

Летний сезон Олимпиадных школ предоставил школьникам почувствовать себя в роли студентов еще до поступления в вуз, заявил журналистам директор Высшей школы программной инженерии МФТИ и основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев. Они заселились в те же общежития, питаются в тех же столовых и даже учатся у тех же преподавателей, что и настоящие студенты.

«Олимпиадные школы в чем-то копируют научные и учебные направления, программы высшего образования Московского Физтеха. У нас есть химия, но больше по количеству физики, математики, информатики. У нас будет и биология, и направление, связанное с ИИ. Те актуальные темы, которые сегодня востребованы старшеклассниками», — сказал он.

В первой смене примут участие более 250 человек, из них свыше 50 приехали по гранту «Сбера». За 12 лет в проекте приняли участие более 15 тысяч человек. Малеев сообщил, что только в 2024 году 250 из них поступили в МФТИ.