Олимпиадные школы МФТИ открыли набор на 32-й сезон

Учеников 7-11-х классов российских школ пригласили принять участие в 32-м сезоне олимпиадных школ МФТИ. Образовательные смены пройдут летом на базе кампуса вуза, а также в формате онлайн. Об этом рассказал основатель олимпиадных школ и руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

Образовательные программы рассчитаны на школьников, готовых углубить свои знания в математике, физике, информатике, информационной безопасности и сфере искусственного интеллекта.

«В этом сезоне снова доступно направление химии с ведущими преподавателями и методистами», — заявил Малеев.

Основатель олимпийских школ добавил, что программы разделили для разных уровней подготовки учеников.

«Базовый — для школьников, которые только начинают свой олимпиадный путь, продвинутый — для тех, кто уже достиг олимпиадных успехов и хочет двигаться дальше, и профи — для тех, кто готов покорять самые высокие олимпиадные вершины», — добавил Малеев.

Для участия в летних сменах олимпиадных школ МФТИ необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно выбрать формат обучения — очный в кампусе вуза или онлайн. Обучением школьников займутся победители и призеры всероссийских и международных олимпиад.