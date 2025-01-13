В Кремле отказались дискутировать по вопросу ЕГЭ

Песков: тему ЕГЭ должно обсуждать министерство образования, а не Кремль

Кремль не участвует в дискуссиях на тему возможной отмены ЕГЭ. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр», — добавил он.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что в России уже начали отказываться от Единого госэкзамена. Он заметил, что разрабатывается новый формат оценки, который может совместить в себе лучшие черты как ЕГЭ, так и советской и российской систем образования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее утверждал, что Единый госэкзамен нанес России травму и контузию, которая будет заживать еще как минимум 20 лет.

При этом в сентябре правительство отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов, но авторы проекта, среди которых был Нилов, заявили, что продолжат работу над этим вопросом.