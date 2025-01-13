В Госдуме заявили о начале отказа от ЕГЭ в России

Депутат Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

В России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В его основу войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской системы образования. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», — сказал парламентарий.

Нилов добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что для этого все предпосылки уже есть.

«Мы наблюдаем, как меняется наша система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — заключил депутат.

Руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что ЕГЭ России контузию и травму, они будут заживать еще 20 лет.

Правительство России в сентябре прошлого года отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Нилов был одним из авторов инициативы.