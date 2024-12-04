ЕГЭ назвали контузией и травмой для России
Зюганов назвал ЕГЭ контузией и травмой, которая будет заживать 20 лет
Единый государственный экзамен нанес России травму и контузию, они будут заживать еще 20 лет. Об этом на форуме «Россия зовет» заявил депутат Госдумы Геннадий Зюганов, его слова привело Ura.ru.
По мнению политика, внедрение в стране ЕГЭ и Болонской системы образования — худшее, что можно было придумать.
«Если вы взорвете образование, которое сейчас готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Травма и контузия минимум на 20 лет. Из этой колеи никак не могут выскочить», — сказал Зюганов.
В сентябре правительство отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов пообещал, что работа над этим вопросом продолжится в будущем.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала нынешнюю систему ЕГЭ издевательством над нацией.