ЕГЭ назвали контузией и травмой для России

Зюганов назвал ЕГЭ контузией и травмой, которая будет заживать 20 лет

Единый государственный экзамен нанес России травму и контузию, они будут заживать еще 20 лет. Об этом на форуме «Россия зовет» заявил депутат Госдумы Геннадий Зюганов, его слова привело Ura.ru .

По мнению политика, внедрение в стране ЕГЭ и Болонской системы образования — худшее, что можно было придумать.

«Если вы взорвете образование, которое сейчас готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Травма и контузия минимум на 20 лет. Из этой колеи никак не могут выскочить», — сказал Зюганов.

В сентябре правительство отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов пообещал, что работа над этим вопросом продолжится в будущем.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала нынешнюю систему ЕГЭ издевательством над нацией.