В Госдуме призвали увеличить часы математики и русского

Современная школьная программа перегружена второстепенными предметами, при этом не хватает времени на изучение основных дисциплин, таких как русский язык и математика. Об этом заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя предложения увеличить сроки обучения в школах для более полного освоения всей программы.

«Программа разбухает за счет непонятных предметов, в то время как современной школе очень не хватает часов для преподавания ключевых дисциплин — русского языка, математики, истории», — сказал депутат.

Миронов считает, что «эксперименты со сроками обучения» в школах изначально ошибочны. По его мнению, школьная программа становится все сложнее, увеличивая нагрузку как на учеников, так и на учителей.

«Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже!» — отметил парламентарий.

По его словам, учителя и так работают на износ. Бюрократия в школах усугубляет ситуацию, многие выгорают профессионально. А теперь еще и «Семьеведение» ввели. Для чего оно, задался вопросом парламентарий.

Миронов ответил на вопрос о возможном возвращении практики оставлять школьников на второй год за неусвоение программы. Он отметил, что к этой мере не прибегают уже с 1970-х годов и сейчас это неуместно. Парламентарий считает, что лучше оптимизировать учебную программу, отказаться от ЕГЭ, освободить учителей от излишней отчетности и повысить статус педагогов. Тогда детям будет легче и интереснее учиться.

Ранее депутаты Госдумы предложили закрепить базовый оклад учителей на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Депутаты напомнили, что учителя отвечают не только за обучение, но и за воспитание молодого поколения. Они играют важную роль в развитии общества.