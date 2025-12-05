В ГД призвали установить базовую ставку для педагогов не меньше двух МРОТ

Депутаты ГД от партии КПРФ во главе с ее председателем Геннадием Зюгановым предложили закрепить базовый оклад учителей на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Инициативу направили на получение заключения правительства России. Копия документа оказалась у РИА «Новости» .

«Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений не может быть ниже двухкратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации», — заявили в документе.

Соавтор законопроекта, депутат ГД Юрий Афонин сказал в беседе с агентством, что сейчас ставка педагога не обеспечивает ему достойного заработка. Он подчеркнул, что учителя работают с «чудовищными перегрузками» и эмоционально выгорают, поэтому массово уходят из школ.

По словам депутата, учителя несут ответственность не только за образование, но и за воспитание подрастающего поколения, служа опорой для развития общества. Главная задача — сделать профессию педагога престижной и привлекательной.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил включить время обучения студентов в педагогическом вузе в трудовой стаж. Он отметил, что это сделает профессию более привлекательной.