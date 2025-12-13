Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ

Подготовка школьников к ЕГЭ не отражает реального уровня знаний, что потом отражается на высшем образовании. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Политик отметил, что нагрузка в школах растет, при этом падает качество подготовки. Школьники концентрируются не на получении знаний, а на подготовке к экзаменам.

«Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны. А значит, и не повысим уровень высшего образования», — высказал мнение Миронов.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее предложила сократить летние каникулы школьников до двух месяцев. Она предложила сделать июнь учебным и занять ребят чем-то полезным: творческими предметами или спортом.