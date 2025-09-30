В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя. Свою позицию депутат обосновал в комментарии 360.ru.

Он рассказал, что доходы педагогов различаются в зависимости от регионов.

«И конечно же, приближающийся профессиональный праздник — День учителя — не должен оставаться за скобками», — добавил Чернышов.

По словам депутата, сегодня учителя получают и выплаты за классное руководство, и другие, но этих мер недостаточно для того, чтобы педагоги чувствовали себя важными для общества. Кроме того, он поддержал идею, чтобы похожим образом поощряли и представителей других профессий — например врачей.

Ранее президент Владимир Путин поручил повысить выплаты по «земским» программам в приграничных регионах.