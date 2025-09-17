По «земским» программам в приграничье будут платить до двух миллионов рублей

Президент России Владимир Путин поручил с 2027 года повысить выплаты по «земским» программам в Белгородской, Брянской и Курской областях до двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме этого, отдельные регионы смогут повысить собственные выплаты в пределах бюджета с учетом сложности условий труда.

Также Путин поручил отменить возрастные ограничения для «Земского учителя» и «Земского тренера» и разрешить участвовать в программах местным жителям. Ответственным за эти поручения он назначил премьер-министра Михаила Мишустина, который должен будет доложить об их исполнении до 15 октября.

По состоянию на февраль благодаря этой программе школы Подмосковья смогли привлечь более 100 педагогов.