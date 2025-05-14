Большинство детей мигрантов не допустили к тесту по русскому языку

Более 80% детей мигрантов не пустили к тесту по русскому языку. Об этом сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

«С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. Восемьдесят одному проценту заявителей было отказано в принятии документов», — заявили в ведомстве.

Основные причины отказов: неполный пакет документов, отсутствие мест в учебных заведениях и предоставление недостоверных сведений.

Рособрнадзор сообщил, что к тестированию допустили 335 иностранцев. На данный момент 44 человека уже прошли испытание. Из них 27 человек (61%) успешно справились с заданиями, остальные не показали достаточного уровня владения русским языком.

«Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан», — добавили в ведомстве.

В Министерстве просвещения обратили внимание на то, что если ребенок успешно справится с тестированием, его зачислят в школу. В случае же неудовлетворительного результата ему предложат пройти дополнительные занятия по русскому языку. Следующая попытка будет доступна не раньше чем через три месяца.

С 1 апреля дети мигрантов должны пройти обязательное тестирование по русскому языку для поступления в школу. Это требование было введено в соответствии с указом, который подписал президент Владимир Путин.

Ранее Рособрнадзор проверил вузы, которые проводят экзамены для мигрантов. Выводы оказались неутешительными: некоторые учебные заведения не выполняли свои обязанности. С учетом новых законов нарушения со стороны сотрудников будут рассматриваться иначе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нарушения при приеме экзаменов у мигрантов в России грозят лишением свободы на срок до 15 лет.