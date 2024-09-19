Центр «Воин» подготовит учителей к новому школьному предмету ОБЗР

Порядка девяти тысяч учителей пройдут подготовку в центре «Воин» для занятий по новому школьному предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Педагоги отработают сборку и разборку автомата, стрельбу и алгоритмы оказания первой помощи.

«Обучение состоится в 21 регионе России, где присутствуют филиалы центра», — добавил депутат.

Специалисты центра — опытные инструкторы. Учителей ознакомят с техникой управления БПЛА, передвижением на поле боя и другим навыкам.

Новый предмет будут преподавать в средних и старших классах вместо ОБЖ. В рамках дисциплины учащиеся узнают об элементах начальной военной подготовки, современном общевойсковом бое и способах применения дронов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о создании центра переподготовки ветеранов боевых действий для преподавания ОБЗР. Учреждение открылось на базе Государственного университета просвещения.