Основы безопасности Родины. В России для учителей ОБЖ наступила новая эра
Учителя ОБЖ теперь будут «преподавателями основ безопасности и защиты Родины»
Власти переименовали должность учителя ОБЖ на преподавателя «основ безопасности и защиты Родины». Информацию об этом разместили на сайте официальных правовых актов.
О замене предмета ОБЖ в Минпросвещения сообщили в июне 2023 года. Как отмечала заместитель директора департамента государственной политики ведомства Анна Тимофеева, для новой учебной дисциплины разработают специальную программу, в которой примут участие представители МЧС и Минобороны.
После изучения курса ученики будут понимать, что такое современный общевойсковой бой, иметь представление о способах боевого применения БПЛА, а также школьникам объяснят элементы начальной военной подготовки.
Ранее стало известно, что Рособрнадзор начнет проверять компетенции педагогов с сентября 2024 года. Эта новость сильно возмутила сообщество учителей. По словам члена Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрия Казакова, преподавателей и так подвергают большому стрессу, поэтому новые проверки не нужны.