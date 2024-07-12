Основы безопасности Родины. В России для учителей ОБЖ наступила новая эра

Учителя ОБЖ теперь будут «преподавателями основ безопасности и защиты Родины»

Власти переименовали должность учителя ОБЖ на преподавателя «основ безопасности и защиты Родины». Информацию об этом разместили на сайте официальных правовых актов.

О замене предмета ОБЖ в Минпросвещения сообщили в июне 2023 года. Как отмечала заместитель директора департамента государственной политики ведомства Анна Тимофеева, для новой учебной дисциплины разработают специальную программу, в которой примут участие представители МЧС и Минобороны.

После изучения курса ученики будут понимать, что такое современный общевойсковой бой, иметь представление о способах боевого применения БПЛА, а также школьникам объяснят элементы начальной военной подготовки.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор начнет проверять компетенции педагогов с сентября 2024 года. Эта новость сильно возмутила сообщество учителей. По словам члена Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрия Казакова, преподавателей и так подвергают большому стрессу, поэтому новые проверки не нужны.