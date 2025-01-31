Студентов люберецкого техникума пригласили на экскурсию на завод

Подмосковное промышленное предприятие, поставляющее металлообрабатывающее оборудование, приняло 14 экскурсантов. Первокурсники, учащиеся в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина по специальности «Технология машиностроения», ознакомились с современным производством, узнали о перспективных профессиях и даже выполнили простейшие операции.

«Нам важно заботиться о будущих кадрах сегодня, чтобы наша страна побыстрее нагоняла и обгоняла западные и капиталистические страны. Я уверен, что у нас все получится», — заявил гендиректор компании «Векпром» Вадим Фролов.

Студент по имени Вадим признался, что благодаря этому мероприятию открыл для себя будущее место работы.

«Я могу сюда устроиться по своей же специальности», — отметил он.

А студентку Татьяну впечатлила возможность увидеть вблизи настоящие рабочие станки.

«Было интересно увидеть их работу, посмотреть готовые изделия», — добавила девушка.

Самых активных экскурсантов пригласили на летнюю производственную практику. Для компании это уже стало привычным делом — всего производство посетили больше 500 студентов. Работа с потенциальными кадрами — часть стратегии предприятия.