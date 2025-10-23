Студентки медколледжа в Обнинске выпивали на паре с преподавателем

Минздрав Калужской области начал проверку после пьянки на паре в медколледже

В Обнинске преподаватель медколледжа выпивал на паре вместе со своими студентками. После того, как видео с посиделки утекло в Сеть, началась служебная проверка, сообщила пресс-служба Минздрава Калужской области.

На кадрах девушки в медицинских халатах на занятии тайком распивали алкоголь, передавая пластиковую бутылку из рук в руки. Вместо закуски использовали пакетированный сок. Затем на видео появился мужчина. С ним желтую жидкость разлили по стопкам и выпили, не таясь.

Администрация учебного заведения начала служебную проверку. На дисциплинарную комиссию пригласят родителей и психолога.

«С преподавателя, присутствовавшего на видео, взяты письменные объяснения. Рассматривается вопрос о его служебном соответствии и дальнейшей профессиональной деятельности в связи с неисполнением педагогических обязанностей», — сообщили представители министерства.

