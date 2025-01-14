Воспитатели детсада Салехарда устроили попойку в тихий час

Сотрудники детского сада Салехарда воспользовались тихим часом, когда дети спят, и устроили вечеринку с алкоголем. Видео стола с бутылками снял один из работников. Из-за отсутствия воспитателей в кадре они могут уйти от ответственности. Об этом 360.ru рассказала мама трех воспитанников детсада Татьяна.

Она пояснила, что в тот день приходила за ребенком и при общении с воспитателем запаха спиртного от нее не почувствовала. Но после того, как женщине показали снятое видео, она возмутилась.

«Сегодня прошла комиссия с родительским комитетом нашей группы. Педагоги сказали, мол, что мы не пили и ничего не делали», — рассказала Татьяна.

Собеседница 360.ru добавила, что и представители родительского комитета тоже сказали, что доказать ничего невозможно. Якобы в бутылках мог быть не алкоголь, но даже если и спиртное — кто его пил, неизвестно. Таким образом дело просто попытались спустить на тормозах.

По мнению Татьяны, свою руку к этому приложила еще и заведующая детским садом, которая вовремя не отреагировала на вечеринку, а также на то, что воспитатель оставил детей без присмотра.

«Человек, который это снял, говорил, что прождал 15 минут, но никто так и не пришел. Сейчас идет вранье, что педагог был с детьми в группе», — добавила обеспокоенная мать.

Татьяна не стала терпеть такого поведения и обратилась в прокуратуру, чтобы в ведомстве изучили записи с камер видеонаблюдения. Она пояснила, что сотрудники детского сада часто оставляют детей без присмотра на время уличных перекуров, что нарушает пожарную безопасность.

Собеседница 360.ru добавила, что другие родители предложили простить сотрудников детского сада за вечеринку, потому что никто не пострадал, а отказываться от воспитателя они не захотели. Татьяна решила, что переведет детей в другой сад.

В начале декабря стал известно, что оскорблявшую детей воспитательницу из детсада в Таганроге уволили с работы без выговора или записи в трудовой книжке. Об оскорблениях родители воспитанников узнали из записи оставленного в шкафчике с одеждой диктофона: взрослая женщина назвала одну из девочек «тварюкой» и «кобылой» за отказ надеть шорты.