В Координационном центре правительства России прошла встреча с победителями и призерами Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2025 года. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов дали старт новому сезону — 2026, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

На встрече победители олимпиады прошлого года представили проекты в разных направлениях ИИ. Например, Семен Родионов из Новосибирска показал два прикладных решения: систему модерации онлайн-трансляций Gram AI и технологию анализа данных с дронов для распознавания объектов в реальном времени SefixDrones.

Артем Джалилов из Сириуса представил проект KompeteAI — мультиагентную систему, которая автоматически собирает полный цикл разработки ИИ-моделей — от данных до готового решения.

Ярослав Воропаев из Орла рассказал о проекте Road to AGI — образовательной программе, которая готовит школьников и студентов к работе с ИИ и участию в соревнованиях.

Артем Гончаров из Новосибирска представил систему автоматического анализа кода KeyClose AI, которая находит уязвимости и помогает их устранять.

Учитель лицея № 22 «Надежда Сибири» Юрий Кириленко рассказал о подходах к одаренным школьникам: благодаря его работе в финал олимпиады вышли сразу 18 участников из одного учебного заведения, трое из них стали призерами.

В Минпросвещения отметили, что проведение Всероссийской олимпиады по ИИ для школьников 8-11-х классов является одним из результатов проекта «Искусственный интеллект» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

