Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему обучения

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобрнауки.

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — процитировало агентство пресс-службу министерства.

При этом студенты, обучающиеся по пока еще действующим программам, смогут завершить освоение материала по начатой программе.

Ранее министерство опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году. Теперь по русскому языку и математике нужно будет набрать как минимум 40 баллов, а по физике — 39.

Также стало известно, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве тратить материнский капитал на обучение родителей. Депутаты отметили, что инициатива поможет семьям повысить уровень благосостояния детей и увеличить свои доходы.