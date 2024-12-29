Абитуриентам назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году
Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год
Министерство просвещения и Министерство образования и науки России установили минимальные баллы ЕГЭ, которые нужно иметь абитуриенту для поступления в образовательные организации в 2025 году. Ведомства опубликовали документы на официальном сайте правовой информации.
Оба министерства устанавливают минимальные баллы ЕГЭ независимо друг от друга, так как в их ведомстве находятся разные учебные заведения.
В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 37 педагогических вузов, для поступления в которые выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:
- по русскому языку — 42;
- по математике — 39;
- по физике — 39;
- по обществознанию — 42;
- по истории — 35;
- по информатике — 44;
- по иностранному языку — 30;
- по литературе — 40;
- по биологии — 39;
- по географии — 40;
- по химии — 39.
Минобрнауки в свою очередь для образовательных организаций, находящихся в ведении министерства, установило для поступления другие минимальные баллы:
- по русскому языку — 40;
- по математике профильного уровня — 40;
- по физике — 39;
- по обществознанию — 45;
- по истории — 36;
- по информатике — 44;
- по иностранному языку — 30;
- по литературе — 40;
- по биологии — 39;
- по географии — 40;
- по химии — 39.
Ранее ректор МГТУ имени Баумана рассказал, что в скором времени для поступления в вузы на инженерные специальности нужно будет сдавать вступительные экзамены по физике. Пока неизвестно, будут ли они проходить на базе вуза или в формате ЕГЭ.