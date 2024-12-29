Абитуриентам назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025 году

Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

Фото: РИА «Новости»

Министерство просвещения и Министерство образования и науки России установили минимальные баллы ЕГЭ, которые нужно иметь абитуриенту для поступления в образовательные организации в 2025 году. Ведомства опубликовали документы на официальном сайте правовой информации.

Оба министерства устанавливают минимальные баллы ЕГЭ независимо друг от друга, так как в их ведомстве находятся разные учебные заведения.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 37 педагогических вузов, для поступления в которые выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:

Минобрнауки в свою очередь для образовательных организаций, находящихся в ведении министерства, установило для поступления другие минимальные баллы:

Ранее ректор МГТУ имени Баумана рассказал, что в скором времени для поступления в вузы на инженерные специальности нужно будет сдавать вступительные экзамены по физике. Пока неизвестно, будут ли они проходить на базе вуза или в формате ЕГЭ.

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