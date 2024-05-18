Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году | 360°

Образование 18 мая 2024, 12:39 Стало известно, как пройдет приемная кампания в вузы в новом учебном году Минобрнауки: прием в вузы 2024/25 учебного года пройдет по действующей системе РИА «Новости»

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Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

«Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат», — передали в министерстве.

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Там добавили, что планируется плавный переход на обновленную систему высшего образования.

Ранее стало известно, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается, благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей.

При этом упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Дипломы сохранят свою значимость.