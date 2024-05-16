Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России | 360°

Образование 16 мая 2024, 10:26 Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит дипломы этой степени РИА «Новости»

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Упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», — указал он.

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Дипломы бакалавров сохранят свою значимость. Стоящие за документами знания никуда не делись, что прекрасно понимают работодатели, заверил министр. Он добавил, что отмена бакалавриата — новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что термин «бакалавр» упразднят со следующего года. В стране будет просто высшее и высшее специализированное образование.