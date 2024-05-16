Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России | 360°

16 мая 2024, 10:26
Минобрнауки рассказало о судьбе бакалавриата после его упразднения в России
Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит дипломы этой степени
Упразднение бакалавриата не скажется на тех, кто получил дипломы этой степени или учится сейчас по этой программе. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», — указал он.
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Дипломы бакалавров сохранят свою значимость. Стоящие за документами знания никуда не делись, что прекрасно понимают работодатели, заверил министр. Он добавил, что отмена бакалавриата — новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что термин «бакалавр» упразднят со следующего года. В стране будет просто высшее и высшее специализированное образование.
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