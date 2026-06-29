Кравцов поздравил Екатерину Малкову, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил выпускницу московской школы № 1409 Екатерину Малкову, которая сдала все экзамены на ЕГЭ на максимальные баллы. Поздравление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. <…> Успех Екатерины — это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности», — отметил Кравцов.

Малкова сдала на 100 баллов профильную математику, химию, физику, русский язык и информатику.

Москвичка установила абсолютный рекорд: это первый случай за 25 лет с момента введения ЕГЭ, когда выпускник заработал 500 баллов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Девушка планирует поступать в один из ведущих профильных вузов ― МГУ, МФТИ и РХТУ имени Д. И. Менделеева и выбирает специализацию между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.