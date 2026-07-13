Школьники в новых регионах смогут изучать украинский язык

Школьники в новых регионах России смогут по собственному желанию изучать украинский язык в рамках факультативных занятий. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова .

«Мы предлагаем изучать украинский язык факультативно, по желанию. <…> Возможность изучать украинский язык в школах новых регионов есть, но ей редко пользуются», — сказала она.

Детский омбудсмен отметила, что около миллиона несовершеннолетних в Новороссии могли остаться без школьного образования, если бы Россия не предоставила им возможность учиться на русском языке. Для этих детей он являлся родным.

Уполномоченный также заявила, что только около трети детей с Украины, которые находятся в странах Евросоюза, охвачены украинским образованием. При этом занятия проходят дистанционно.

«Осуществляемое нами оформление документов и гражданства детям иногда называют стиранием национальной идентичности, однако российское законодательство не требует отказа от украинского гражданства, ребята сохраняют свою правовую связь с родиной», — уточнила Львова-Белова.

По ее словам, российские меры были направлены на обеспечение безопасности и комфорта детей, а также на получение ими медицинской помощи, образования и социальной поддержки. После совершеннолетия молодые люди смогут самостоятельно решить, где жить: в России, на Украине или в другой стране.

Ранее детский омбудсмен сообщила, что с начала СВО при содействии российских властей 30 детей из 22 семей вернулись к родственникам в России. Еще 141 ребенок из 114 семей воссоединился с близкими на Украине и в третьих странах.