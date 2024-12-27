Школьники в Иркутской области перестанут получать бесплатное молоко

В Иркутской области школьники перестанут получать бесплатное молоко. Об этом сообщила телекомпания «11-канал Усолье» .

Речь идет об учениках первых-четвертых классов. В Минобразования региона провели анализ и выяснили, что молоко практически не востребовано среди школьников.

«На основании информации педагогической общественности и законных представителей обучающихся наблюдается низкая востребованность меры по обеспечению обучающихся бесплатным питьевым молоком», — заявили в министерстве.

Законопроект об обеспечении школьников бесплатным молоком приняли в парламенте Иркутской области в 2021 году. Меру поддержки отменят уже с 2025 года, а сэкономленные средства потратят на другие мероприятия, связанные в том числе с обеспечением учащихся горячим питанием.

Рацион школьников должен быть разнообразным, напомнила ранее диетолог Маргарита Королева. В меню детей необходимо включать молоко, творог, запеканки, пудинги, масло, яйца, мясо, птицу и рыбу.