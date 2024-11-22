Диетолог Королева: питание у школьников должно быть разнообразным

Врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала о питании школьников. Главное правило, по словам эксперта, заключается в том, чтобы дети имели разнообразную пищу.

Хорошо, когда родители с самого раннего детства закладывают правильные принципы питания у детей.

«Должны быть продукты из разных групп: мясо, птица, рыба, молоко, творог, запеканки, пудинги, сливочное и растительное масло, яйца», — процитировал RT Королеву.

Младшим школьникам важно давать молочные продукты, а что касается напитков, лучше всего подойдут чай и простая вода. Если родители дома делают выбор в пользу полезных продуктов, то и дети будут стараться есть полезную пищу, добавила диетолог.