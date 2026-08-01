Школьники из Москвы заняли три призовых места на олимпиаде в Румынии

Московские школьники завоевали три бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В соревновании участвовали представители 46 стран, включая США, Германию и Израиль. Российскую команду представили четыре школьника, трое из них приехали из Москвы.

Бронзовые медали получили десятиклассник лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Семен Курицын, девятиклассница школы № 1535 Доминика Сагирова и ученица десятого класса школы «Летово» Елизавета Дятлова.

Олимпиада проходила в два тура. Во время подготовки на учебных сборах Центра педагогического мастерства школьники решали задачи по семантике и числительным, а также участвовали в пробном состязании, составленном по правилам международной олимпиады.

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