Учителя из Химок стали лауреатами областной премии

Три педагога из Химок вошли в число лауреатов премии для лучших учителей Подмосковья — соответствующий список утвердил губернатор Московской области. Высокой оценки удостоились Юлия Еремина, учитель математики школы «Триумф», Григорий Назаров, преподаватель истории и обществознания гимназии № 9, и Юрий Семешин, учитель обществознания лицея № 15.

Каждый из них по-своему помогает ученикам лучше осваивать предмет: Юлия Еремина раскрывает логику и эстетику точных наук, Григорий Назаров показывает связь прошлого и настоящего, а Юрий Семешин проводит уроки о роли человека в обществе. Победа в конкурсе — это признание педагогического мастерства и вклада наставников в успехи школьников.

Депутат Химок Татьяна Кавторева пожелала педагогам сохранять энергию и творческий потенциал, добиваться новых результатов и радоваться успехам своих учеников. Пусть достигнутое станет опорой для дальнейшего профессионального роста, сказала она.

Педагоги Химок регулярно показывают высокие результаты в профессиональных состязаниях и активно совершенствуют образовательную среду округа: в своей практике они опираются на индивидуальные траектории развития ребят и используют действенные обучающие методики.