Шаман заявил о популярности его песен среди молодежи

Шаман назвал желание учеников главным для изучения его песен в школах

Российская молодежь проявляет повышенное внимание к патриотическим песням. Об этом в комментарии ТАСС заявил певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), отвечая на вопрос о предложении включения его творчества в школьную программу.

Артист подчеркнул, что инициатива принадлежит не ему, но он готов выступить в ее поддержку, ориентируясь на реакцию зрителей на своих концертах.

«Если идея витает в воздухе и ее поддерживает молодежь, а я это вижу по их реакции на мои песни, как они их исполняют на концертах. Если они это сердцем чувствуют, то как это можно им запретить», — заявил Шаман.

В начале января этого года Министерство просвещения сформировало список экспертов для определения патриотических песен, которые российские школьники станут изучать с нового учебного года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос включения современных песен в школьную программу потребует глубокой проработки.

Он пояснил, что не у всех школьников и их родителей положительное отношение к артистам современной сцены.

По словам Нилова, лучше взять за основу классический репертуар, включая композиции

«День Победы», «Темная ночь» и «С чего начинается Родина».