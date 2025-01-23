Депутат Нилов усомнился в необходимости изучать песни Shaman в школах

Песни современных патриотических исполнителей могут включить в школьную программу в 2025 году. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» инициативу прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его мнению, соответствующий вопрос требует серьезного подхода. Так, восприятие творчества музыкантов определяется не только содержанием их песен, но и внешним образом артистов. Результаты опросов среди учеников и их родителей покажут неоднозначное отношение к Shaman, Олегу Газманову и группе «Любе», считает депутат.
Парламентарий призвал взять за основу классические произведения. Среди них — «День Победы», «Темная ночь», «С чего начинается Родина».
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