Депутат Нилов усомнился в необходимости изучать песни Shaman в школах

Песни современных патриотических исполнителей могут включить в школьную программу в 2025 году. В беседе с сайтом « Аргументы и факты » инициативу прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, соответствующий вопрос требует серьезного подхода. Так, восприятие творчества музыкантов определяется не только содержанием их песен, но и внешним образом артистов. Результаты опросов среди учеников и их родителей покажут неоднозначное отношение к Shaman, Олегу Газманову и группе «Любе», считает депутат.

Парламентарий призвал взять за основу классические произведения. Среди них — «День Победы», «Темная ночь», «С чего начинается Родина».