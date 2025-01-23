В Минпросвещения создали группу экспертов по выбору песен для школьников

Baza: к лету чиновники решат, какие песни будут изучать российские школьники

В Министерстве просвещения сформировали список экспертов, которые будут определять, какие песни могут разучивать российские школьники. Ожидается, что перечень композиций будет готов к лету, сообщил Telegram-канал Baza .

В группе состоят известные музыканты и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Гнесинки Александр Рыжинский, а также депутаты, чиновники и преподаватели музыкальных школ и институтов

В Доме Союзов еще 28 ноября 2024 года состоялся круглый стол, посвященный обсуждению роли песен о Родине в процессе воспитания молодого поколения. На мероприятие пригласили Олега Газманова и Ярослава Дронова.

На встрече участники пришли к единому мнению о необходимости включить в школьную программу патриотические песни. Какие именно композиции войдут в программу, определит экспертный совет.

Депутат Сергей Колунов рассказал РИА «Новости», что школьники 1–8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен Шамана и Газманова.

Он также подтвердил, что Минпросвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучения современных исполнителей.