Выпускной вечер прошел во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе 24 июня во Дворце культуры «Звезда» прошел яркий выпускной вечер «Алые паруса» для 798 выпускников из 20 школ. Со сцены звучали слова напутствий от заместителя главы округа Светланы Малыхиной и председателя Совета депутатов Геннадия Пензова, которые поздравили стобалльников ЕГЭ с отличными результатами.

Выпускники получили памятные кружки с символикой Наро-Фоминска, дизайн которых разработали совместно с детьми. Анастасия Кургаева, выпускница пятой школы, планирует поступать в Сеченовский университет или РНИМУ имени Пирогова на педиатрию, чтобы стать неонатологом. Валентина Бархударян, учитель истории и обществознания Апрелевской первой школы, пришла поддержать свой класс, среди которого пять медалистов, многие из которых нацелены на инженерию и IT. Семья Ермолаевых поддержала дочь Полину, которая выбрала судебную медицинскую экспертизу. Вечер завершился танцами под зажигательные ритмы коллектива «Power Band» из Москвы. В добрый путь, выпускники!