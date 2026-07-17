С ЕГЭ-2026 удалили 917 учеников без права пересдачи

Без права пересдачи с ЕГЭ-2026 удалили 917 человек за выявленные нарушения, часть из которых обнаружили при помощи нейросети. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Большинство учеников удалили с экзаменов за телефоны и шпаргалки. В 2025 году с экзаменов выгнали почти столько же — 915 человек.

«Машинным зрением (искусственной нейронной сетью) выявлено 3068 нарушений по категориям „шпаргалки“, „средства связи“ и „вынос КИМ“, из которых 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения», — прокомментировал Мурзаев.

Ранее Рособрнадзор подсчитал число стобалльников на ЕГЭ-2026: их 10 тысяч человек. В Московской области более 100 выпускников получили по 100 баллов сразу по нескольким предметам. Максимальную оценку в 400 баллов получили два человека, девять заработали 300 баллов, еще 92 сдали ЕГЭ на 200 баллов. Все они получат денежные премии в 100 тысяч рублей.