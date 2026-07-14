Мультистобалльникам ЕГЭ Подмосковья выплатят по 100 тысяч рублей

В Московской области подвели итоги учебного года, отметив высокие результаты выпускников на Едином государственном экзамене. Более 100 школьников стали мультистобалльникам.

Сразу два выпускника набрали 400 баллов и побили рекорд.

«Еще девять учеников получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали двухсотбалльниками. Все они смогут претендовать на денежную выплату в размере 100 тысяч рублей», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Меры поддержки предусмотрены не только для учеников, но и для их наставников. Педагоги, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы на ЕГЭ, получат премию в размере 150 тысяч рублей.

В этом году Подмосковье установило новый рекорд как по общему числу стобалльных результатов, так и по количеству выпускников, добившихся максимальных баллов сразу по нескольким предметам.

«За этими показателями — обновленные классы, современное оборудование, капитально отремонтированные здания. За пятилетний период в Московской области обновлены 245 школ», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Лидером среди муниципалитетов по числу стобалльников в этом году стала Балашиха, где 56 выпускников получили максимальные результаты на ЕГЭ.

Ранее глава округа Сергей Юров отмечал, что система образования муниципалитета продолжает активно развиваться: за последние пять лет здесь построили 13 новых школ, рассчитанных в общей сложности на 13,5 тысячи учеников.