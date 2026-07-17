Рособрнадзор подсчитал стобалльников на ЕГЭ-2026

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ на 100 баллов сдали 10 тысяч выпускников

Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене в 2026 году, составило 10 тысяч человек. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ходе выступления он подчеркнул, что основной период сдачи ЕГЭ, когда недовольные результатами выпускники могли пройти проверку знаний во второй раз, завершился.

«Для системы образования стобалльники важны, но их не более 10 тысяч», — сказал Музаев.

В Московской области более 100 выпускников получили по 100 баллов сразу по нескольким предметам на Едином государственном экзамене.

Максимальную оценку в 400 баллов получили два человека, девять заработали 300 баллов, 92 сдали Единый государственный экзамен на 200 баллов.

Все они получат денежные премии в 100 тысяч рублей. Также награды в 150 тысяч рублей получат педагоги, подготовившие талантливых школьников.