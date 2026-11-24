Школьников пригласили на Всероссийскую междисциплинарную олимпиаду — Национальную технологическую олимпиаду (НТО), где участники работают с реальными задачами индустрии. Об этом сообщили в Минцифры.

В новом сезоне будет доступно более 40 профилей — от программирования и искусственного интеллекта до компьютерных игр, биотехнологий и космических систем. Конкурсантов ждут реальные инженерные задачи от ведущих вузов и компаний, работа на современном оборудовании, а также различные призы.

Для участников открыты три трека:

НТО Junior для школьников 5–7 классов — регистрация до 9 ноября;

Старший трек для школьников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов СПО на базе 9 класса — до 22 октября;

Трек для студентов вузов и старших курсов колледжей — до 13 декабря.

Победители и призеры получают существенные преимущества — 100 баллов ЕГЭ или поступление без экзаменов в ведущие вузы РФ, а также стажировки и бонусы при поступлении в магистратуру.