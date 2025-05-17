Российские школьники выиграли 6 медалей на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники стали победителями международной олимпиады по биологии, завоевав шесть золотых медалей. Об этом сообщил аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших — в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото!» — сказал вице-премьер.

Соревнование проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории «Сириус» и собрало 75 школьников из 15 стран. Участники в возрасте от 14 до 18 лет прошли три этапа — теоретический, практический и проектный. Олимпиаду проводили на русском и английском языках.

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