Нилов призвал отправлять домой детей мигрантов после провала теста по русскому

Дети иностранцев, не сумевшие сдать тест по русскому языку для обучения в школе в России, должны вернуться на Родину и «ждать родителей дома». Об этом ТАСС заявил глава ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — сказал он.

Также Нилов заявил, что обучение детей мигрантов в российских школах можно сделать платным. Деньги могли бы отправить на премии учителям. Россияне не должны содержать иностранных школьников из своих налогов, считает парламентарий.

Правило об обязательной сдаче экзамена по русскому языку для детей иностранцев ввели с 1 апреля. Тестирование необходимо пройти, чтобы поступить в школу. Также родители учеников должны будут предоставить документы, подтверждающие легальное пребывание семьи в России.